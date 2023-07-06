تجديد حبس المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة زينهم، تجديد حبس خمسة أشخاص في اتهامها بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بمشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "شخصين" طرف ثان " ثلاثة أشخاص" جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للطرف الثانى أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ تعدى كلٌ منهما على الآخر، وقام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء "دون إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين وفارغ من ذات العيار- 4 سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.