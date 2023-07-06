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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"جلولي" يترأس الاجتماع الثاني للجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان

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ترأس النائب علي جلولي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الانسان التابع للبرلمان العربي ، أعمال الاجتماع الثاني للجنة العلاقات الخارجية للمرصد وبحضور أعضاء اللجنة.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها خطة عملها الجديدة، والتحركات المستقبلية للتعريف بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، وبناء آليات التنسيق عربياً ودولياً، وتم التأكيد على استهداف إنجاز بروتوكولات التعاون مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان العربية خلال هذا العام، والبدء فى بناء العلاقات المؤسسية مع لجان حقوق الإنسان فى المجالس والبرلمانات العربية، واقتراحت اللجنة دعوة 3 لجان وطنية لحقوق الإنسان فى كل اجتماع لمجلس الأمناء لتعزيز أدوات التننسيق والتواصل العربي.  

النائب علي جلولي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الانسان