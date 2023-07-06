هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي لاستكمال حياتهم العلمية والعملية.

أوضح المحافظ أن قائمة أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية لهذا العام تضمنت 3 طلاب من أبناء المحافظة وهم :

• الطالب عمرو عطوة أحمد عبد الله (تخصص تكنولوجيا الزراعة والري) والمقيد بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (تكنولوجيا تطبيقية).

• الطالبة بسملة عصام عبد المنصف (تخصص صناعات غذائية – عجائن ومخبوزات) والمقيدة بمدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج حصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (تعليم وتدريب مزدوج)

• الطالب عبد الرحمن محمد محمد حسين (تخصص عمليات مخازن - اللوجستيات) والمقيد بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج حصل على المركز الأول على مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث سنوات (تعليم وتدريب مزدوج).

أكد محافظ الشرقية، أهمية ودور التعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيداً بجهود الطلاب وأولياء الأمور ومديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في امتحانات شهادات الدبلومات الفنية والتي تكللت بهذا النجاح، مؤكداً استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات و الحصول علي المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

محافظ الشرقية يُهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

photo_1_2023-07-06_10-44-12

photo_2_2023-07-06_10-44-12