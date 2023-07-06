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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طهي الخبز البلدي بالفرن.. الأكل المصري وجبات مفضلة للسائحين بفنادق الغردقة

طهي العيش البلدي
طهي العيش البلدي امام النزلاء بالغردقة
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التنوع والتميز هو صراع حميم بين الفنادق لجذب المزيد من السائحين وفى النهاية تكون الخدمة فى صالح السائح الذي يلقي خدمة متميزة، حيث تحرص إدارة فنادق الغردقة على إرضاء السائح مصريا كان أو أجنبيا أو عربيا والعمل على تلبية رغبات واحتياجات السائح من الأكلات المختلفة ذات الطابع الشرقي وتقديم الأكل المصرى المعروف بالطعم الشهي واللذيذ.

 وفى أحد الفنادق بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة كانت فكرة الفرن البلدى مع تحضير الخبز  أثناء الوجبات فى مطعم  ذات تراث بدوي الذي يقدم الاكل الشرقي والمصرى، حيث يقوم الشيف بعمل الخبز أمام السائحين ويتسابق الجميع على تذوق الخبز الطازج ذات الطعم الشهي، ويساهم هذا  التنوع والتميز  فى تنشيط السياحة.

ويقول خالد الصغير سعيد مدير بأحد الفنادق، إن الأكل المصري يلقي استحسان وقبول السائحين، وكانت الفتة المصرية فى العيد وكذلك الطواجن المتنوعة والمشويات من الأكلات التي يقبل عليها السائحين  وبجانب الأكل الشرقي والاكل المصرى تكون  الفقرات الفنية والفلكلورية المتنوعة والتنورة وهى تتماشى مع الذوق المصرى.

وجاءت فكرة الفرن البلدى لعمل الخبز البلدى وقت الوجبات ويكون أمام السائح الذي يستمتع بهذا العمل وهذه الأجواء التي هى أشبه بأجواء البيت  ولمة الأسرة أو العائلة، حيث يقوم الشيف أحمد الخباز المتخصص فى صناعة الخبز بتحضير  الدقيق الفاخر واضافة مكونات العجين وتقطيع الخبز  وصناعته وقت تقديم الوجبات.

ومن جانبه، يؤكد الشيف دياب المتخصص فى الأكل الشرقي أن أهم الوجبات التي تشهد إقبالا كبيرا من السائحين هى الطواجن المتنوعة والمشويات لأنها ذات مذاق وطعم مصرى بجانب جميع أنواع المحاشي والملوخية الخضراء وهى من الوجبات المفضلة للسائحين مع العيش البلدى الذي يتم إعداده وتجهيزه فى الفندق.

ويضيف الشيف بهاء أن السياحة حاليا تشهد رواجا كبيرا وهناك إقبال من المصريين والدول العربية ودول أوروبا.

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الوجبات المفضلة تنشيط السياحة الفتة المصرية الخبز البلدي