رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات محدودي ومتوسطي الدخل بـ"سكن كل المصريين"

واصل المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولاته التفقدية يرافقه مسئولو الجهاز، بوحدات محدودي الدخل ومنطقة عمارات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، حيث تم التنبيه على الشركات العاملة بتكثيف الأعمال بقطاع الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والنظافة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ضرورة تنفيذ العمارات بالمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حولها وتمهيد الطرق الداخلية حول العمارات، وأن تقوم شركات النظافة برفع آية مخلفات حول العمارات.

واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال الطرق الجارى تنفيذها بمنطقة ٤٩ عمارة والتى تدخل ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محاور الطرق للإسكان الاجتماعى بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة.

كما تفقد المهندس علاء عبداللاه، بعض أعمال المرافق الجارى تنفيذها وبعض أعمال الزراعة بالمنطقة، حيث نبه على المسؤلين بإدارة الزراعة بضرورة استكمال وضع اللافتات التحذيرية بأن مياه الزراعة غير صالحة للشرب بكافة المناطق بالمدينة، حتى ينتبه سكان المدينة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس علاء عبد اللاه، والمهندس علاء لطفى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس محمد فوزى، المستشار الهندسى لوزارة التضامن الاجتماعى، لمناقشة بعض المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمدينة والتنسيق بخصوص أعمال التسليم والتشغيل لتلك الخدمات، حيث تم التوجيه بتسليم مبنى حضانة بمركز خدمات 6 بمنطقة الياسمين حى الزهور إلى وزارة التضامن الاجتماعى تمهيدا لتشغيله، وذلك حرصاَ على استكمال منظومة الخدمات وتوفير متطلبات سكان المدينة على أن يتم التنسيق بصفة مستمرة مع مسئولى وزارة التضامن فى هذا الشأن.

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