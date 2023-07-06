جديد "مسرحنا".. معوقات النهضة المسرحية والحلقة الأخيرة من مذكرات الريحاني

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من جريدة "مسرحنا"، "827 "، الذي استهل بلقاء مع فريق عرض "قبل الخروج" بمسرح ملك كتبه كمال سلطان، ونظرة حول المسرح في أسوان ومتابعة لعرضي "الجريمة" و"معروف في بحر الحروف" لحياة حسين.

وتكتب سامية سيد حول كتاب "دراسات ومقالات في نقد المسرح" الدكتور علي خليفة، وتقدم همت مصطفى متابعة نتائج مهرجان جامعة كفر الشيخ، وتستعرض سامية سيد رسالة ماجستير للباحث أصيل الجزار بعنوان أنشطة المسرح المدرسي وعلاقتها بتنمية مهارات الاتصال والتواصل، كما تستعرض ياسمين عباس رسالة ماجستير "أثر المعالجات الإخراجية في تشكيل الفضاء مسرحيا" للباحث حسام عبد الكريم عبود.

وفي قسم التحقيقات والحوارات نقرأ آراء المسرحيين حول معوقات النهضة المسرحية – تحقيق لسامية سيد، ونتابع حوارا للمخرج عماد علواني والذي يتحدث عن تجربة عرض الجريمة والعقاب حاورته صوفيا إسماعيل

وفي قسم رؤى تكتب د. وفاء كمالو عن عرض "ياسين وبهية" سر أيام تصرخ من القهر، والناقد أحمد هاشم يكتب "صندوق سوناتا يفتح لمواجهة المجتمع الصعيدي"، ويكتب موسى نجيب موسى "هوس الأحلام نسخ مكررة من أصل إنساني مأزوم ومثقل بالخطايا".

أما قسم نوافذ فتكتب لنا يوسف "إبسن بين سوبرمان نيتشه وقوة الروح"، وتكتب سماح ممدوح "قراءة في كتاب المسرح النثري عند محمد مندور"، ويكتب عيد عبد الحليم عن "الأستديو المسرحي نحو مسرح معاصر"، ويقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة لكتاب "نحو أنطولوجيا لدراما الإمكانيات" تأليف زورنيستا ديمتروفا.

ويقدم د. سيد علي إسماعيل نهاية مذكرات نجيب الريحاني الحقيقية والمجهولة بعنوان "الحلقة الأخيرة.. الريحاني لم يشهر إسلامه ولم يتزوج".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر أسبوعيا ويترأس مجلس إدارتها المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.