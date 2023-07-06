جامعة كفر الشيخ الثانية محليا و(151-200) عالميا فى تصنيف التايمز

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا والتى تم تأسيسها خلال 50 عاماً أو أقل على المرتبة (151- 200) عالمياً والمرتبة الثانية محلياً، مشيراً إلى أن التصنيف يعتمد على 5 معايير تشمل 13 مؤشرا هي: الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات.



وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف التايمز العالمي 2023م، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



من جانبه قال الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، ان تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام، ويستند تصنيف THE Times Higher Education للجامعات الناشئة إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي. وتم استخدام مؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية في التصنيف. وتعديل الأوزان لمنح السمعة الدولية وزنًا أقل مقارنة بالعام الماضي، بهدف توفير تقييم أكثر شمولية وتوازنًا للجامعات. ويتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، وتحليل البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف والتصنيف النهائي لكل جامعة.