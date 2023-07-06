رسمياً.. سكرينيار أول صفقات باريس سان جيرمان الصيفية

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، رسمياً عن أنضمام المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قال فيه "يسعد باريس سان جيرمان أن يعلن أن ميلان أوكرينيار قد وقع صفقة مدتها خمس سنوات مع النادي".

واضاف البيان: "عقد المدافع السلوفاكي يستمر حتى 30 يونيو 2028".

وكشف البيان عن مدة العقد، "باريس سان جيرمان سعيد بإعلان التعاقد مع ميلان أوكرينيار للمواسم الخمسة القادمة، المدافع السلوفاكي ينخرط مع النادي حتى 30 يونيو 2028".



وكانت صفحة باريس سان جيرمان قد شوقت، متابعيها بطريقة الأعلان عن اول صفقات الفريقه فى الميركاتو الصيفى الجارى.

ومهدت الصفحة الرسمية لنادى باريس سان جيرمان بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الإعلان عن أول صفقة صيفية، بطريقة مشوقة.

حيث نشر بي إس جي، إعلانا يشير إلى وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية قادمة من ميلانو في تمام الساعة الـ 11 صباحا.