عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، اليوم الخميس، لقاء توعوي لطالبات مدرسة التمريض حول"مهنة التمريض وأخلاقيات المهنة"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

واوضحت صافيناز أنور، مدير مركز النيل للإعلام أن اللقاء يأتي تقديرا للعاملين بقطاع التمريض على ما يبذلونه من جهد وتفاني في خدمة المرضى، وإظهار دورهم في الاهتمام بصحة الإنسان، دون اعتبارات اجتماعية أو ثقافية أو دينية وعرقية.

وتناول الشيخ سمير خلاف، عضو منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، خلال اللقاء مفهوم التمريض، وتاريخ التمريض، وبدايته في العصور الإسلامية الأولى، ومدى الاحتياج لمهنة التمريض، مشيراً إلى أن مهنة التمريض تُعد من أنبل وأجمل وأكثر الوظائف إنسانية، حيث إنَّها التعب والسهر على حياة الآخرين، وتخفيف آلام المرضى ومعاناتهم دون تأخير أو اعتبارات أخرى.



كما تناول عضو المنظمة الحديث عن أخلاقيات مهنة التمريض، وحقوق المريض وواجباتهم نحو المرضى، مؤكدا على ضرورة التمسك بالقيم والأخلاقيات التي تحكم سلوك الإنسان فى العمل لأنها جزءا أساسيا من أدبيات المؤسسات المتقدمة والتي تبحث عن التطوير فى أداء العاملين ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها، فوجود مجموعة من المبادئ والقيم الإيجابية هو السبيل لتوجيه الطاقات وتحفيزها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، فالعاملين الذين يكونوا على درجة من المهارة والخبرة دائما بحاجة إلى ما يضبط سلوكهم ويحفزهم لمزيد من العطاء ويرفع روحهم المعنوية وهذا يتحقق من خلال التزامهم بالقواعد الأخلاقية للعمل الذي يمارسونه.

وفي نهاية اللقاء وجه الطالبات العديد من الأسئلة المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وأجاب عليها عضو المنظمة، معربين عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين على ضرورة تكرار تلك اللقاءات باستمرار لنشر الوعي الديني والتثقيفي.

“التمريض وأخلاقيات المهنة” لقاء تثقيفي لخريجي الأزهر بمطروح

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