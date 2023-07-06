بدء تغطية ترعة رمسيس بالأقصر لتسهيل حركة الحافلات السياحية لمعبد هابو "صور"

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو (بربخ خرساني بفتحه 1.8 *1.8 )، وفقاً للجداول الزمنية المقررة للمشروع.

ويأتي هذا المشروع، وفقا لتنفيذ أعمال مشروعات البروتوكول الموقع ما بين محافظة الأقصر، والجهاز المركزي للتعمير، بقيادة اللواء أ .ح المهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير البحر الأحمر، بقيادة المهندس حسنى منصور علي وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر.

وقال المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، إنه تم الانتهاء من 170 م ط خرسانة عادية و 130 م ط خرسانة مسلحة بوكس أو بربخ مع عمل man holes للصيانة، وعمل مواسير فرعية لري الأراضي الجانبية، بنسبة تنفيذ بلغت ٣٥٪.

وأشار مصطفى إلى أن الأعمال الخاصة بمشروع تغطية ترعة رمسيس مدخل مدينة هابو الأثرية، هي عبارة عن عملية إنشاء بربخ من الخرسانة المسلحة بطول ٤١٠ مترا طوليا، وهو استكمال للأعمال السابقة وذلك لخلق قطاع عرضي يتيح لمحافظة الأقصر توسعة الطريق المؤدي إلى معبد هابو ليصبح اتجاهين كل اتجاه بعرض ٨ أمتار تفصلهما جزيرة بعرض لا يقل عن متر ونصف مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية إلى معبد هابو.

إزالة تعديات على الترعة

وفي سبيل تسيير أعمال المشروع، رصدت رئاسة مدينة القرنة غرب الأقصر، مخالفة تعدى على أرض زراعية بطريق ترعة رمسيس بقرية البعيرات، وكانت المخالفة عبارة عن الشروع في عمل سملات خرسانية لإنشاء سور على مساحة 350 متر تقريبا، وتمت الإزالة الفورية في المهد وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، وتمت إعادة الشيء لأصله، كما نفذت الوحدة المحلية لمدينة القرنة، حملة نظافة شاملة بقرية حاجر الضبعية، لرفع نواتج تطهير ترعة رمسيس، وتمهيد وتوسعة الشوارع، بواسطة معدات القرية مدعومة بمعدات من رئاسة المدينة.

وكان المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، قد تفقد سير أعمال عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر، تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، والتي كان من ضمنها أعمال مشروع تغطية ترعة رمسيس بطريق معبد هابو للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للمشروع، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة سير أعمال المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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