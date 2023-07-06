وفاة الفنان المسرحي محمود سأسأ

أعلن الفنان حسن عثمان، وفاة الفنان المسرحي محمود السيد العربي، الشهير ب"محمود سأسأ" الذي جسد شخصية الشهيد محمد مهران قائد المقاومة الشعبية في بورسعيد.

وكتب حسن عثمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل عن عالمنا الآن الفنان البوسعيدي المحترم الخلوق محمود السيد العربي، الشهير بمحمود سأسأ، نسالكم الدعاء له، آخر عمل مسرحي التقيت معه فيه، كانت مسرحية أنا العريس بجمصة".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل ظهر اليوم الخميس في جامع الكريم علي كسري، جبانة باب 2 من علي كسري.

الراحل محمود سأسأ هو فنان مسرحي، شارك في العديد من الأعمال المسرحية، لكن من أهم وأبرز أعماله الفنية، هي تجسيده شخصية الشهيد البطل محمد مهران، قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد، وأشاد به العديد من النقاد والمخرجين وقتها.