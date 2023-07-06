صدور كتاب «الحرب الروسية الأوكرانية» للكاتبة هديل القضاة

كشفت دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عن صدور كتاب جديد بعنوان «الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي»، للكاتبة الأردنية هديل القضاة.

تجدر الإشارة إلى أن كتاب «الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي» يهدف إلى بيان التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على النظام السياسي والاقتصادي الدولي، قابل ذلك ظهور الأهمية العلمية والعملية للدراسة من خلال ما تشكله من عملية ربط علمية بين مفهوم الصراع وما يترتب عليه من عملية تغيير سياسي واقتصادي داخل النظام الدولي، وما تشكله من أهمية تضاف للدراسات السابقة في حقول العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي.

ويشار إلى أنه تم توظيف مجموعة من المناهج العلمية مثل المنهج الوصفي التحليلي ومنهج صنع القرار ومنهج تحليل النظام الدولي لتحقيق أهداف الكتاب والإجابة عن أسئلتها وسؤالها الرئيس: ما التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على النظام السياسي والاقتصادي الدولي؟