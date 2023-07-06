الثانوية العامة 2023.. طلاب مطروح يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية وسط تدابير أمنية محكمة

ترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة دور أول 2023 بديوان المديرية، وذلك لمتابعة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى فترة واحدة لمدة 3 ساعات.

وكذا متابعة امتحان مادة علم النفس والاجتماع فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات والخاص بالطلاب المكفوفين، وذلك في اليوم الثامن لماراثون الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وممثلي مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

وأوضح شحاته أنه اطمأن من رؤساء اللجان بكافة أرجاء المحافظة على وصول صناديق الأسئلة إلى مقر لجنة الامتحان فى توقيتها المحدد سلفاً وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتى تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واطمأن وكيل تعليم مطروح على انتظام أعمال الامتحانات وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط أجواء انصباطية وإجراءات أمنية محكمة، مضيفًا أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام والهدوء، مشيراً أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحان اليوم.