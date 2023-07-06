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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 7 أشخاص فى منجم فحم شمال شرق الصين

منجم فحم
منجم فحم
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لقى سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون فى حادث منجم فحم بمقاطعة لياونينج شمال شرقى الصين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، نقلا عن مكتب، لجنة سلامة العمل بالمدينة، أن الحادث وقع في مدينة فوشين يوم 27 يونيو، وأخفت شركة التعدين المسؤولة عن المنجم الحادث بشكل متعمد.

 

وأضافت أن السلطات المحلية في فوشين أعطت اهتماما كبيرا للحادث منذ تلقي معلومات بشأنه يوم الثلاثاء الماضى، وشكلت فريقا لإطلاق التحقيق على الفور ويتلقى المصابون السبعة الذين تعرضوا لجروح طفيفة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي.

 

مصرع 7 أشخاص الصين منجم فحم