أليو بادجي ينعش خزينة الأهلي بـ600 ألف دولار

ينتظر مسئولو النادي االأهلي الحصول على 600 ألف دولار من نسبته بيع لاعب الفريق السابق السنغالي أليو بادجي.

وانتقل أليو بادجي، من فريق أميان الفرنسي، لنادي بوردو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحصل الأهلي علي نسبة 20% من إعادة بيع بادجي، لاعب الفريق الأسبق، إلى نادي بوردو الفرنسي وفقا للعقد الذي انضم به اللاعب من الأهلى إلى أميان.

وأعلن بوردو الفرنسي التعاقد مع أليو بادجي بشكل نهائية حتى 2026، بعد فترة قضاها في صفوف الفريق على سبيل الإعارة قادما من أميان.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية ان قيمة انتقال بادجي من أميان إلى بوردو حوالي 3 ملايين يورو.

ويترقب الأهلي تحويل قيمة مستحقاته التي تقدر بـ20% من إعادة البيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر ان الأهلي تعاقد مع أليو بادجي في 2019 قادما من رابيد فيينا النمساوي، لكن المهاجم السنغالي لم يستمر طويلا ورحل بعد موسم واحد لصفوف أميان الفرنسي على سبيل الإعارة ثم عن طريق البيع النهائي.