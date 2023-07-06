صفقة "ميسي التركي" في خطواتها الأخيرة لريال مدريد

كشفت بعض المصادر المختصة بسوق الانتقالات الأوروبية عن تفاصيل الصفقة المرتقبة بانتقال أردا جولر لاعب فنربخشة التركي، الملقب بـ "ميسى التركى"، لصفوف ريال مدريد الإسبانى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث قال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن ريال مدريد أنهى تقريبا الصفقة مع فنربخشة، ويتم مراجعة العقود فى الوقت الحالى.

والتى سيدفع خلالها ريال مدريد 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب.

وأكد رومانو، أنه يتم تحديد موعد الفحص الطبي حال التفاوض، وبعدها يسافر أردا جولر إلى مدريد في الأيام القليلة المقبلة.

وكان برشلونة متصدرا سباق ضم جولر، حيث سافر ديكو، المدير الرياضي، إلى إسطنبول الأسبوع الماضي للاجتماع باللاعب ومسؤولي ناديه لحسم الصفقة، ومع ذلك خسر السباق في النهاية.