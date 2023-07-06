الأهلي يسابق الزمن لتجهيز عمرو السولية لمباراة القمة

يسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب السولية عن مباريات الاهلي الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة حرس الحدود بالدوري.

وبدأ عمرو السولية، مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام في الجيم أو الملعب، تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب قبل مباراة القمة خاصة انه احد عناصر الخبرة في الفريق.