الأنبا عمانوئيل يلتقي الإكليروس الإيبارشي

التقي الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإكليروس الإيبارشي، في لقائهم الدوري، وذلك بكنيسة مار جرجس، بالأقصر.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، وخلال قراءة نص الإنجيل، قام “عياد” بغسل أرجل جميع الحاضرين، حيث تذكار شعاره الأسقفي "الوحدة والخدمة".

وجرت العادة أنه في أول اجتماع الإكليروس من بعد تاريخ السيامة الأسقفية، يقوم نيافته أثناء القداس، بغسل أرجل الإكليروس.

تلا ذلك، اللقاء الروحي مع القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر حول "سر الإفخارستيا"، حيث تدور لقاءات الإكليروس هذا العام حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

وعرضت اللجان الإيبارشية المتخصصة بالأنشطة الصيفية لكافة المؤتمرات، التي أقيمت مثل: المؤتمر التكويني لخدام التعليم المسيحي، وخريجي المعهد الديني، الذي انعقد في شهر يونيو، ومؤتمر شبيبة المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى الأنشطة، التي ستستكمل خلال الصيف منها: مؤتمر المرحلة الابتدائية الإيبارشي، ومؤتمر المرحلة الثانوية، ومؤتمر الشباب.

وبدأ نيافته بعرض كافة الخطط الرعوية، داخل الإيبارشية مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتكوين الروحي المستمر في الرعايا، ومشاركة أبناء الإيبارشية في المؤتمرات، مشيرًا إلى أهمية دور معهد التربية الدينية، بالأقصر، وفرع أسوان.

كذلك، تحدث راعي الإيبارشية حول "يوم وعيد الرسل". واختتم اليوم بالاحتفال بتذكار عيد تجليس نيافته مطرانًا على كرسي الإيبارشية.