تفاصيل أولى دورات مهرجان دواير الثقافي

تنطلق اليوم الخميس أولى دورات مهرجان دواير الثقافي، بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري .

يناقش المهرجان قضايا الفكر والإبداع، ويبرز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

ويشارك في المهرجان عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل ، الذي يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

يشمل حفل الافتتاح عددًا من الفعاليات منها ندوة عن «تاريخ وتطور الفعاليات الثقافية» يديرها الإعلامي عمرو خفاجي، ويشارك فيها كل من النائبة والروائية ضحى عاصي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والروائية شيرين أبو النجا والكاتب الصحفي سيد محمود.



يناقش المهرجان المؤلفات الصادرة حديثًا منها رواية «خزامي» للشاعر والروائي العراقي سنان أنطون ، «الديوان الكبير» للباحث والروائي المغربي عبد الإله بن عرفة. وكتاب «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» لكريم جمال، وكتاب «كل دا كان ليه؟» لفيروز كراوية.

كما ينظم المهرجان فعاليات خاصة للطفل، عن طريق ركن خاص لكتب الطفل ومجموعات حكي وورش ونشاطات للأطفال مع Bookly Ever After، وندوة عن «تربية الأطفال في عصر الشاشات» مع د. نردين العطروزي.