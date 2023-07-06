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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل غرق عامل أثناء استحمامه فى نهر النيل بالصف

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي عامل مصرعه غرقا في مياه النيل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق عامل في مياه النيل بدائرة المركز.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، جري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم تتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مياه النيل محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة