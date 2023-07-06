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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إعادة فتح الموقع الإلكتروني لرياض الأطفال

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وتلبية لتطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات.
https://kg.kfsedu.gov.eg
وسيتم فتح الموقع الإلكتروني لمدة خمسة أيام لمدة 5 أيام، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو إلى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري، باشراف محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة سماح أبو شامة موجه عام رياض الأطفال.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اعادة فتح الموقع الالكتروني لرياض الأطفال بكفر الشيخ - مرحلة رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ