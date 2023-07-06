ننشر مقار تلقي التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقيادة أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مقار تلقي التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023.

ويأتي ذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يوليو وحتى الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥، وأكد " مدير المديرية" أن النتيجة ستكون متاحة في المدارس اعتباراً من اليوم الخميس.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى امس الأربعاء، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأعلن حجازى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) ، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهنى ، درلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وننشر مقار تلقي التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية بالقاهرة:

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