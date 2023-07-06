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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخص ضبط بحوزته عملات محلية وأجنبية بالشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس شخص وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة الشروق، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

محكمة جنح الشروق وبدر عملات محلية وأجنبية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الشروق