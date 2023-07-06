خاص.. ارتفاع كروت «ميزة» لـ33 مليون بطاقة بنهاية مايو 2023

علمت البوابة نيوز، بأن أعداد بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" قد بلغت 33 مليون بطاقة حتي نهاية مايو 2023 .

وقال مصدر مصرفي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك ارتفاعا بزيادة تقدر بـ5 ملايين بطاقة، عن العام السابق عن نفس الفترة، حيث وصلت أعداد بطاقات "ميزة" بنهاية يونيو 2022 نحو 28 مليون بطاقة ميزة.

وتُتيح البطاقة الوطنية إمكانية السحب الفورى من خلال جميع نقاط البيع «POS» وأجهزة الصراف الآلى «ATM»، فضلًا عن سهولة الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلى، أو عن طريق فروع البنوك.

وحققت بطاقات «ميزة» الوطنية انتشارًا كبيرًا منذ إطلاقها منذ أربعة أعوام وحتى الآن، وذلك تماشيًا مع سياسة البنك المركزى المصرى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك، والعمل على خضوع كل المعاملات المالية للقطاع المصرفى، فضلًا عن مواكبة القطاع المصرفى لقرارات الحكومة التى تهدف إلى الاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية التى تعمل على خفض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية مستخدمى نظم الدفع وتحقيق تنافسية فى سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة.

كما تم إصدار بطاقات "ميزة" بشكل دوري منها تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية

وكان قد قام البنك المركزي المصري بالانتهاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك بهدف تحقيق سيادة واستقلالية نظم الدفع القومية والاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا داخل مؤسسات مصرية بما يحقق المزيد من الحماية لتلك البيانات وتقليل استخدام العملات الأجنبية التي يتم سدادها للشركات الأجنبية بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمات الدفع المُقَدَّمَة للمواطنين بهدف تحقيق الشمول.

وجاء ذلك في ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات بشأن تعزيز مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجها في النظام المالي.