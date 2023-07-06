بالفيديو.. رئيس جامعة كفر الشيخ: كليات الحاسبات تتواكب مع توجهات الدولة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ كانت أولى الكليات المتخصصة في ذلك على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف «دسوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يتم الاهتمام بكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وتجهيز معامله فضلا عن تدريب الطلاب على أعلى مستوى ممكن، موضحا: «التدريبات التي تُجرى للطلاب والتجهيزات التي تتم تجعل طلاب يتوظفون قبل تخرجهم».

وأشار إلى أنه لدينا طالب حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في تطبيقات الكلاودز في مسابقة شركة هواوي في الصين بالشهر الماضي.

ولفت إلى أن كان هناك زيارة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية لكلية الحاسبات والمعلومات بالأمس، متابعا أن لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية انبهروا بالتجهيزات بالكلية، لأننا كل يوم نقوم بتجهيزات وتحديثات جديدة لكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات إيمانا منا بضرورة تخريج دفعات وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى في قطاع البرمجة والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على اعتبار كونهم المستقبل.

وأكد أهمية العمل على متطلبات السوق ومتطلباته السريعة مع ضرورة مواكبة مجريات العصر.