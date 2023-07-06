مواعيد تلقي التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقيادة أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

ويأتي ذلك اعتبارا من السبت الموافق ٨ يوليو وحتى الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥، وأكد " مدير المديرية" أن النتيجة ستكون متاحة في المدارس اعتباراً من اليوم الخميس.



واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس الأربعاء نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن حجازى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، ووجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى، دراسة بنظام التكنولوجيا التطبيقية).