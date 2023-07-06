الدولي للتايكوندو يجدد الثقة في محمد شعبان رئيسًا للجنة المسابقات للدورة الرابعة

قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو برئاسة تشونج وان تشو، تعيين المصري محمد شعبان، رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد للدورة الرابعة على التوالي في سابقة هي الأولى من نوعها لأحد الكوادر المصرية.

كما قرر الاتحاد الدولي إسناد منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الفنية لمحمد شعبان والذي تم تعيينه سابقًا رئيسًا فنيًا لمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعد هذه المناصب الهامة تكليلًا لجهود شعبان خلال الأعوام الماضية داخل أروقة الاتحاد الدولي للتايكوندو .

فمنذ بداية عمله في الاتحاد الدولي عام 2015 بترشيح من الراحل اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي حينها، استطاع شعبان أن يثبت مهاراته وإمكاناته الإدارية حتى تم تعيينه في 4 سبتمبر 2017 رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي في سابقة هي الأولى لكادر عربي.

وخلال فترة توليه مسؤولية لجنة المسابقات استطاع شعبان برؤيته المبتكرة، المساهمة في تطوير رياضة التايكوندو على مستوى العالم لتصبح أكثر سرعة ومتعة وإثارة من أجل مواكبة الحركة الأولمبية والاستمرار بقوة في البرنامج الأولمبي .