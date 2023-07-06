طبيبة سيناوية تكشف تفاصيل فوزها بجائزة في مؤتمر برشلونة

علقت الباحثة السيناوية أسماء سلامة الليثي، طبيبة بمستشفى جامعة قناة السويس، على فوزها بجائزة الأمم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي برشلونة عن أورام الجهاز الهضمي، وذلك ضمن ٥ فائزين آخرين من دول الهند وأوكرنيا وإيران.

وقالت الباحثة الطبيبة أسماء سلامة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الورقة البحثية المقدمة كانت تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي وذلك بتغيير طرق العلاج الكيماوي التي تفيد في علاج أنواع أخرى من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي.

وأضافت:"تفاجأت بالجائزة وسعيدة جدا انه تم اختياري، وتقدمت في الأول لعرض البحث في المؤتمر وبعدين يتم اختباره وتقييمه في المرحلة الأولى، بين عدد معين من البحوث المقدمة، وبعدها بيختاروا عدد معين من المتقدمين بالبحوث، ثم بيشوفوا المترشحين بالجائزة وبيتم اختيار 5 فائزين".

وأوضحت الباحثة السيناوية، أن الجائزة كانت عبارة عن مبلغ مالي وشهادة تقدير خاصة بها، مع إقامة حفل كبير للاحتفال بالفوز هناك في برشلونة.