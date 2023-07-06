تقديم مباراة الزمالك وفيوتشر ٣٠ دقيقة بسبب نهائي أمم أفريقيا بين مصر و المغرب

قررت إدارة المسابقات تحت اشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة تقديم مباراة فيوتشر و الزمالك المقرر لها السبت المقبل ٨ يوليو ، ٣٠ دقيقة لتقام في التاسعة مساءً بسبب اقامة نهائي كأس أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة الذي يجمع منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب والمقرر لها الحادية عشر يوم السبت بالمغرب .

وتقام مباراة فيوتشر والزمالك ضمن مواجهات الجولة ال٣٣ للدوري.