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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقديم مباراة الزمالك وفيوتشر ٣٠ دقيقة بسبب نهائي أمم أفريقيا بين مصر و المغرب

عامر حسين
عامر حسين
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قررت إدارة المسابقات تحت اشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة تقديم مباراة فيوتشر و الزمالك المقرر لها السبت المقبل ٨ يوليو ، ٣٠ دقيقة لتقام في التاسعة مساءً بسبب اقامة نهائي كأس أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة الذي يجمع منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب والمقرر لها الحادية عشر يوم السبت بالمغرب .
وتقام مباراة فيوتشر والزمالك ضمن مواجهات  الجولة ال٣٣ للدوري.

عامرحسين الزمالك فيوتشر مباراة