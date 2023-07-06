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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"نجم السلام الكشفية" بإيبارشية السويس تنظم معسكرها الخامس لإعداد القادة.. صور

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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أقامت مجموعات نجم السلام بإيبارشية السويس معسكرها الخامس لاعداد القادة  لهذا الموسم بمزرعة الإيبارشية بالعبور لمدة ثلاث أيام في الفترة الماضية تحت عنوان " مشروع تخرج " بقيادة القائد العام لمجموعات نجم السلام الدكتور ماهر أنيس غالي وبمشاركة كبار قادة المجموعات القائد امير ابراهيم والقائد جورج عطالله و القائد اميره ابراهيم  والقائد خورستا عطالله  والقائد بافلى وجية  والقائد بيشوى نبيل وغيرهم من قادة المجموعات، تحت رعاية الأنبا بموا أسقف السويس.

وصرح الدكتور ماهر أنيس بأن هذا المعسكر تضمن العديد من المحاضرات والتكليفات وورش العمل ورحلات خلوية و يستهدف المعسكر  إعداد القادة وتنمية مهاراتهم القيادية حرصًا من قيادة المجموعات وقائدها العام على إعداد جيل جديد من القادة لتحمل المسؤولية وخدمة الوطن. 

أسقف السويس الأنبا بموا أسقف السويس إيبارشية السويس ورش العمل مشروع تخرج