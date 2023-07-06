الطالبة أميرة شعبان: مش شايفة نفسي قليلة.. ودعم الرئيس جعلني أشعر بالسعادة

قالت الطالبة أميرة شعبان التي أعلن التحالف الوطني تبنيها علميا ومعيشيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّها استمرت في مشوارها التعليمي لأنها مؤمنة جدا بحلمها، وأن الله سبحانه وتعالى سيدعمها طالما نيتها كانت فعل الخير وأن كل هدفها الارتقاء بنفسها وأهلها وبلدها.

وأضافت "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "رغم كل الصعوبات، كان هناك شعاع نور يؤكد بأني سأحقق مبتغاي، هدفي كله خير ومش شايفة نفسي قليلة".

وتابعت: "أهلي كلهم دعموني، حياتي ليست عبارة عن سلسلة متصلة من النجاحات، لكني تعرضت لعقبات كثيرة في طريقي، لكن أمي كانت تحثني على الاستمرار في تعليمي، فقد كانت الملهم الأساسي لي دوما".

وأكدت: "عندما نما إلى علمي أني حصلت على الدعم شعرت بسعادة غامرة، وهذا ليس بسبب الدعم في حد ذاته فقط، ولكن لأن مصر صار لديها رئيس يدعم طلابا مثلي، وهذا الأمر شجعني كثيرا في هذه الفترات التي أعيشها، والتي أسمها بفترات الهبوط، ودعم الرئيس السيسي لي دليل ورسالة واضحة على أني يجب أن أستمر في تعليمي، وأصبحت أشعر بأن الملايين الذين يشبهون حالتي المادية سيكون في إمكانهم الاستمرار".

