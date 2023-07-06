"البرنامج التدريبي 63".. طالبات جامعة قناة السويس بمعسكر إعداد القادة الفوج 27

تنطلق فعاليات "البرنامج التدريبي 63" ضمن معسكر إعداد القادة في دورته الـ27 للطالبات فقط بجامعة قناة السويس، وذلك في الفترة من 15 إلى 20 يوليو الجاري تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي .

تحت إشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم مدير مركز إعداد القادة، وبإشراف وكلاء المركز الدكتورة مناي شاهين، والدكتور محمد صلاح، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة.

هذا وقد تم إعلان شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي، والتي جاءت كالتالي: أن تكون طالبة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس ، على أن تكون الأولوية لطالبات المستوى الأول ، بشرط ألا تكون الطالبة اشتركت في أحد المعسكرات السابقة ، وفي حالة الاشتراك سابقا يجب إحضار خمس طالبات جدد.

وقد أوضح الدكتور محمد غنيم أن المعسكر بمبيت داخل المدينة الجامعية، وغير مسموح بالاستئذان او الخروج، مع الالتزام الكامل بالأعراف والتقاليد الجامعية، والظهور بالمظهر اللائق وعلى كل طالبة إحضار أدواتها الشخصية .

جدير بالذكر أن المعسكر مجاني دون رسوم، وتتسلم كل طالبة شهادة مشاركة معتمدة من مركز إعداد القادة .