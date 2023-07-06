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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل 3 أشخاص في قصف روسي استهدف مبني سكني في لفيف

القصف الروسي على
القصف الروسي على لفيف
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قتل ثلاثة أشخاص بعدما أصاب صاروخ مبنى سكنيا في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، وفق ما أفادت فضائية العربية، اليوم الخميس.

وكتب رئيس البلدية أندريه سادوفيي على قناته في تطبيق «تليجرام»، «حاليا هناك ثلاثة قتلى»، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي على المدينة البعيدة مئات الكيلومترات عن جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية، حسب وكالة «فرانس برس».

ممن جهته، أفاد رئيس الإدارة المحلية ماكسيم كوزيتسكي، عبر «تليجرام»، بأن روسيا نفذت «قصفاً مباشراً على مبنى سكني». 

وسبق أن تعرضت لفيف، الواقعة على بُعد مئات الكيلومترات من جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية، لهجمات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

القصف الروسي أوكرانيا مدينة لفيف