تامر أفندي يواصل حلقات السلطنة "26".. ثومة وأبي وائل ومراحل العشق ال14

الخميس 06/يوليو/2023 - 10:43 ص

ثمة شئ مهم يؤكد على عبقرية ثومة وهو انتقاء واختيار الكلمات كما لو كانت حريصة على نقل صورة كاملة للعشق في قلوب وعقول المستمعين، بمراحله الأربعة عشر، لذا حين تستمع لأغانيها وخاصة التي كتبها شعراء العصر الحديث فتشعر وكأنها كانت تغني لشاعر واحد عاش الهوى ثم الصبوة ثم الشغف فالوجد والكلف ثم العشق فالنجوى والشوق فالوصب ثم الاستكانة والود فالخلة ثم الغرام فالهيام.. ترى صورة حية لتلك المشاعر وأنت تستمتع إلى أمل حياتي وإنت عمري وألف ليلة وليلة تعيش الهجر والخصام والعتاب والألم والفرح والانتشاء وتستسلم لحكم الهوى.

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حتى في قصائدها للشعراء القدامى ستدرك حين الاستماع إليها أن "ثومة" معجزة لم يكن لها مثيل، إذ أجرت الفصحى على ألسنة العوام دون تلجلج أو بغض أوكراهية للفظ، فخادم القصر كان منطوقه صحيحا كسيده، وإن كان ينطق ولا يكتب لكنه يشعر وهل بعد الإحساس بالحرف نشوة!.

كانت أم كلثوم تقول أنها تؤدي القصيدة في المرة الأولى بطريقة تجعل المستمع يشعر بالكلمات ويفهمها دون ارتجالات أو تفاريد، ثم إذا تأكدت أنه عاش معها الكلمات واللحن انطلقت إلى حيث شاءت.. لكن هذا حتى ليس كافيا فلا شئ سوى أنها تطوع الحرف في ثغرها ثم تنطقه خلقا جديدا تنفخ فيه روحا تطير في الهواء فتتلقفها القلوب قبل الأذن.. وإلا كيف تأتي بكلمات شاعر مثل بكر ابن النطاح وتسكبها في أرواح العاشقين فيتغنون بها في الشوارع والأزقة والحارات، عوام دون أقلام وعوا وأعلام في الفصاحة الآن عصي عليهم الفهم.. أليس ذلك معجزة!

لا تفسير لدي إلا أنه الحب.. نعم الحب، فلا أحد يكتب هكذا دون أن يُحب.. ولا ملحن يُبدع هكذا إلا إذا كان عاشقا، ولا أحد يٌغني هكذا سوى إن كانت آلهة للعشق مثل «ثومة».

عشق ابن النطاح الجارية رامشنة فقال فيها:

جارية لم يقتسم بضعها

ولم تقم في بيت نخاس

أفسدت إنسانًا على أهله

يا مفسد الناس على الناس

هذا العشق الذي أعاد صياغة الشعر في ثغره فجعل له مذاقا آخر وأنبت له أوابد جعلته حرا طليقا حتى أنه لم يقيده في صحائف بل تركه لأسماع الناس وأذواقهم موقنا بأنهم سيتناقلونه من حلاوته عبر السنوات حتى يصل إلى نهاية العالم.

أكذب نفسي عنك فى كل ما أرى

وأسمع أذني منك ماليس تسمع

فلا كبدى تبلى ولالك رحمة

ولاعنكى أقصار ولافيكى مطمع

كانت أبيات زعيم شعراء الصعاليك بكر ابن النطاح الحنفي.. الذي عُرف بأبي وائل، خاتمة المرحلة الأولى لأم كلثوم في ميدان الغناء، إذ من بعدها انطلقت إلى كلمات شعراء العصر الحديث مع ملحنين جدد وألحان أكثر عصرية سواء للشيخ زكريا أحمد أو رياض السنباطي. بعد ما شهدت المرحلة الأولى تألق رعيل آخر من المؤلفين ومن الملحنين الكبار من أمثال الشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري البخريدي، والذي يعود إليهما الفضل الأكبر في تدريب صوت أم كلثوم على غناء القصائد باللغة العربية الفصحى.

وقصيدة اكذب نفسي للشاعر العباسي بكر بن النطاح سجلتها أم كلثوم على اسطوانة تابعه لشركة أوديون في عام 1931.بعد ما ذاع صيت هذه القصيدة - عندما غنتها أم كلثوم في حفلاتها العامة سواء على مسرح الأزبكية أو داخـل البيوت والمجتمعات الراقية، ولحنها الشيخ أبو العلا محمد في مقام الهزام.

وقال فيها:

أكذب طرفي عنك والطرف صادق..

وأسمع أذى منك ما ليس يسمع

ولم أسكن الأرض التي تسكنينها

لكيلا يقولوا صابر ليس يجزع

فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة

ولا عنك اقصار ولا فيك طمع

لقيت إمورًا فيك لم ألق مثلها

وأعظم منها فيك ما أتوقع

فلا تسأليني في هواك زيادة

فأيسره يجزي وأدناه يُقنع

وبالرجوع مرة أخرى للكلمات التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم للشاعر بن النطاح وجدنا اختلافات واضحة في بعض أبيات القصيدة.. وأبرز هذه الاختلافات أن عدد الأبيات التي أنشدها ابن النطاح في محبوبته "رمشنة" بلغ خمسة أبيات اختارت منهم أم كلثوم أربعة أبيات فقط.. هي البيت الأول والثالث والرابع والخامس. وبذلك نراها قد أهملت البيت الثاني الذي تقول كلماته: ولم أسكن الأرض التي تسكنينها لكيلا يقولوا صابر ليس يجزع، كما غيرت أم كلثوم في كلمات الشطر الأول من البيت الأول بحيث أصبح ما في هذا الشطر يقول: أكذب نفسي عنك في كل ما أرى بدلًا من: أكذب طرفي عنك والطرف صادق وفي البيت الرابع غيرت أم كلثوم كلمة "يقنع واختارت بدلًا منها كلمة "يدمع" وشاعرنا صاحب هذه القصيدة، إذ كان في صدر حياته صعلوكًا يصيب الطريق ثم عدل عن ذلك. ورغم ذلك فقد كان بطلًا وفارسًا وشجاعًا.. وشهرته في الشعر فاقت شهرته في مجال الصعلكة وقال عنه التبريزي "إنه حسن الشعر جيد التصرف فيه".

بن النطاح من شعراء العصر السياسي الأول حيث حضر زمن المعتصم بالله، في أوائل القرن الثالث الهجري.. وقال الأصفهاني عن ابن النطاح وأشعاره، أنه كان رغم شاعريته المعروفة فقد كان يتكسب من هذا الشعر في هجاء من لا يدفع له ما يريده من أموال، ولذلك كان يخشاه العديد من أهل زمانه.

لقيت أمورا فيك لم ألق مثلها

وأعظم منها فيك ماأتوقع

فلا تسألينى فى هواكى زيادة

فأيسره يدمي وأدناه يدمع

إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع القادم