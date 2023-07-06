13 يوليو .. لقاء مفتوح مع "شوشة" ضمن مهرجان دواير الثقافي

يقدم مهرجان دواير الثقافي ضمن فعالياته لقاءا مفتوحا مع الدكتور محمد سليم شوشة الفائز بجائزة الدولة التشجعية يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 يوليو في الخامسة مساء.

يذكر أن مهرجان دواير الثقافي تنطلق أولى دوراته اليوم الخميس ويستمر حتى 15 يوليو الحالي بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

