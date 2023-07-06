الرئيس الأوكرانى يتعهد بالرد على هجوم صاروخى روسى بلفوف غرب البلاد

تعهد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى برد ملموس على هجوم صاروخى روسى استهدف مبنى سكنى فى مدينة لفوف غرب البلاد.

وقال زيلينسكي -وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، إنه سيكون هناك رد ملموس على ذلك الهجوم، موضحا إن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن قتلى وجرحى.

يشار إلى أن ضربة صاروخية استهدفت فجر اليوم الخميس، مقاطعة لفوف في الوقت الذي كان يتمركز فيه عسكريون أوكرانيون، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة.

من جهتها أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، تسجيل 38 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية في ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وتابعت "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 13 غارة جوية على مواقع ارتكاز القوات الروسية وتم تدمير نظام صاروخي مضاد للطائرات".

وأوضحت أن القوات الصاروخية والمدفعية استهدفت مواقع ارتكاز للقوات الروسية وأسلحة ومعدات عسكرية وأربع مراكز قيادة ومستودع ذخيرة وثماني وحدات مدفعية ومحطة رادار.

من جانبها أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة 84 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ430 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق ودبابات ومقاتلة.

وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية.