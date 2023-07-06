ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين فى جنين

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على اتصال بمسئولين إسرائيليين بشأن العملية العسكرية التى انتهت فى مدينة جنين شمالى الضفة الغربية.

 

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين.

 

وأضافت أنه من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذي، كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للسكان المدنيين.

 

الولايات المتحدة جنين البنية التحتية إسرائيل