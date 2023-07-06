الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين فى جنين

أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على اتصال بمسئولين إسرائيليين بشأن العملية العسكرية التى انتهت فى مدينة جنين شمالى الضفة الغربية.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين.

وأضافت أنه من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذي، كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للسكان المدنيين.