الثانوية العامة 2023.. توتر وقلق قبل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية بدمياط

تواجد اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط أمام اللجان الامتحانات في الثانوية العامة في دمياط اليوم الخميس، لتوزيع رسائل فرحة ومحاولة تخفيف حالة التوتر والقلق عند الطلاب قبل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية.

تابع اليوم، المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٤٠ لجنة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.

وأكد "عبد الرؤوف" أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة دمياط والجهات المعنية بذلوا جهودًا كبيرة هذا العام لضمان حسن انتظام سير الامتحانات.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، شدد بكل حسم على مواجهة أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، مؤكدا أن لا تستر على أي فساد والمواجهة بمنتهى الحسم لأي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

وشدد على تنفيذ تعليمات معالي الوزير الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.