آيسلندا: وقوع 1200 هزة زلزالية وتوقعات بثورة بركان خلال يومين

رصدت أجهزة متابعة الزلازل في آيسلندا وقوع 1200 هزة زلزالية خلال يومين، في شبه جزيرة "ريكيانيس" مما ينذر بثورة كبيرة لبركان "فاجرادالسفيال"، وفق صحيفة "آكسبريس" البريطانية.

وتم رصد جميع الزلازل في شبه الجزيرة منذ الساعة 10 مساء يوم 4 يوليو، حيث من المقرر أن يجتمع علماء من مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي وجامعة أيسلندا مع إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ لمناقشة الوضع؛ حيث تشير التقارير إلى وجود علامات على حدوث ارتفاع في الحمم البركانية تحت سطح البركان.

جرى قياس هذه الزيادة في شبه جزيرة ريكيانيس منذ بداية أبريل.

وعلى الرغم من المخاوف من حدوث ثوران بركاني في الأيام المقبلة، لا يوجد ما يشير إلى حدوث ثوران وشيك على الرغم من وقوع هذه الزلازل على شبه الجزيرة.

من بين هذه الزلازل، تم قياس ثمانية منها على أنها أعلى من ثلاثة درجات، ويُعتقد أن أكبر زلزال وقع بين 3.6 و3.7.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيسير" في آيسلندا، قالت خبيرة المخاطر الطبيعية "اليزابيت بالمادوتير" إن الوضع قيد المراقبة عن كثب.

وأضافت أنها لم تشهد أي اضطرابات في الفترة السابقة في "فاجرادالسفيال"، وإن الخبراء يراقبون بشكل أساسي الآن ما إذا كانت الزلازل تقترب من السطح.