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الخميس 06 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم أعلى الدائري بالمنيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم أعلى الدائري باتجاه المنيب، لسؤالهم حول ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الدائري باتجاه المنيب .

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم جماعي اتجاه المنيب، مما أسفر عن 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري باتجاه المنيب الاستعلام عن الحالة الصحية