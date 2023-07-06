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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

البحرين والولايات
البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
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أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ودعم مسارات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منوها بحرص واهتمام بلاده بتعزيز مستويات التعاون الثنائي بما يصب في صالح خير ونماء البلدين والشعبين الصديقين، وأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" يوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم مع عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي ريك سكوت، بشأن سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور ونمو على كافة المسارات، والتأكيد على تعزيز التعاون والعمل البرلماني الثنائي، بما يلبي التطلعات والغايات المنشودة المشتركة.

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