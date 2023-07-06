بريطانيا وبولندا توقعان على شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون المشترك

وقعت بريطانيا وبولندا، يوم الأربعاء، على «الشراكة الإستراتيجية 2030» لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع.

وقام بالتوقيع من الجانب البريطاني وزير الخارجية جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بن والاس، فيما وقع من الجانب البولندي وزير الخارجية زبيغنيو راو، ووزير الدفاع ماريوس بلاشاك.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الشراكة تعد استمرارًا للتعاون المشترك بين البلدين، لبناء الجيل القادم من القدرات الدفاعية لقوات الدفاع، وتقوية موقف الردع والدفاع لحلف الناتو.