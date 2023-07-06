بوركينا فاسو.. مقتل 15 مدنيًا في هجوم مسلح

أفادت وكالة "فرانس برس"، بمصرع 15 شخصًا شرق بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، نتيجة هجوم مجموعة مسلحين على بلدة سورجا.

وذكرت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أن سكان بلدة سورجا قاموا بموجات هجرة جماعية خوفا من توغل الجماعات المسلحة.

وصرح مسؤول محلي بأن مجموعة "إرهابيين كانوا يستقلون دراجات نارية نفذت هجومًا مسلحًا على بلدة سورجا في ولاية جناجنا بالمنطقة الشرقية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 15 شخصًا، بينهم نساء، بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات".

وأشار أحد السكان المحليين إلى أن "المسلحين أحرقوا عددًا من المنازل قبل أن يفروا من المكان ويتواروا عن الأنظار"، لافتًا إلى أن سكان المنطقة فروا نحو مدينة بوجاندي، على غرار سكان قرية نيندانجو" المجاورة، والتي "تشهد أيضًا رحيلًا جماعيًا لسكانها خوفًا من هجوم مماثل".