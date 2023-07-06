بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية، أمس الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.66 %، عند 11.677،95 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.49 % ليستقر عند 949،95 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.59 % بمجموع 874،42 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.48 % بمجموع 10.813،53 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 74 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 603 مليارات درهم مغربي.