أمام العدالة.. محاكمة «قاتل زوجته بالنزهة» و«متهمي خلية المرج» أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الخميس، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا قاتل زوجته بالنزهة ومحاكمة متهمي خلية المرج.



-الجنايات تنظر محاكمة متهمي خلية المرج



تنظر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.

أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.



-محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك



تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.



وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.



-الجنايات تنظر محاكمة قاتل زوجته بالنزهة



تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.



وسبق أن قررت المحكمة قررت خلال جلسة سابقة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، حيث ورد التقرير وتبين سلامة قواه العقلية.



كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.