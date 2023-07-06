«علشان ولادكم.. أحسبوها صح»| بالفيديو.. «البوابة نيوز» تلتقي مدربي برنامج «وعي»

التقت «البوابة نيوز»، بمدربي برنامج «وعي» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، التوعوي لتدريب الكوادر وقيادات العمل المجتمعي، للحديث عن حملة وزارة التضامن الاجتماعي علشان ولادكم.. احسبوها صح.

وقالت سلمى محمد أحد كوادر مشروع «وعي» أن حملة التضامن تتضمن 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التي تُعلي من حقوق الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

وأشارت سهير إبراهيم أحد كوادر برنامج وعي، أن الحملة تسلط الضوء أيضًا على عمالة الأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة وصحتها وصحة الطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية والزواج المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ويؤكد على حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة مثل تعاطي المخدرات والإدمان والهجرة غير الشرعية.

وأضافت نحن ندرب السيدات كيف تتمكن اقتصاديًا، ونوعي الأمهات بمخاطر ختان الإناث، ومخاطر الزواج قبل 18 سنة وغيرها من الأهداف الهامة.

وقد أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة "علشان ولادكم.. أحسبوها صح منذ 10 أيام "للتوعية بقضايا الأسرة والسكان والتنمية وينفذها برنامج وعي للتنمية الاجتماعية، في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها، حيث تهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.