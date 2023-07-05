الصين تخصص 44.5 مليون دولار لدعم أعمال الإغاثة من الفيضانات والكوارث الجيولوجية

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تخصيص 320 مليون يوان (نحو 44.46 مليون دولار أمريكي)، من الاعتمادات المالية المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية، لدعم أعمال الإغاثة من الفيضانات والكوارث الجيولوجية في عدة مناطق من بينها تشونجتشينج وسيتشوان.

وأوضحت وزارة المالية الصينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه من بين أموال الإغاثة، سيتم استخدام 250 مليون يوان لدعم جهود السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، وسيتم استخدام الـ70 مليون يوان الأخرى لدعم أعمال الإغاثة من الكوارث الجيولوجية.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية ستتولى عملية تخصيص الاعتمادات المالية التي رصدتها بشكل مشترك وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ في الصين، لتنسيق جهود الإنقاذ من الطوارئ والإغاثة من الكوارث، مع التركيز على أعمال البحث والإنقاذ وإعادة تسكين الناس المتضررين من الكوارث الطبيعية، مضيفة أنه سيتم استخدام هذه الاعتمادات المالية أيضا لتحديد المخاطر والمخاطر الخفية من أجل تجنب حدوث الكوارث الثانوية وإصلاح المنازل المتضررة.

وجاءت هذه الخطوة بعد الأمطار الغزيرة المستمرة التي ضربت مناطق من بينها بلدية تشونجتشينج جنوب غربي الصين، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح.