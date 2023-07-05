التصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته بالهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب تخلص من حياته عن طريق إلقاء نفسه من علو بمنطقة الهرم.

وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي تبين من خلاله أن المتوفي كان يعاني من مريض نفسي الأمر الذي دفعه للإنتحار ولا شبهة جنائية في وفاته.. وقد استدعت النيابة أسرته لسماع أقوالهم حول تفاصيل الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمصرع شخص سقط من علو.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة أحمد.م.ك، وبه كسور وإصابات متفرقة من جسده، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.