ميكالي يجتمع بلاعبي الفراعنة ويطالبهم بتحقيق الفوز على المغرب

حرص البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة في جلسة خاصة مساء اليوم الأربعاء.

وتحدث المدير الفني للفراعنة مع اللاعبين، عن أهمية الفوز بالمباراة وأن يجب على جميع اللاعبين تشريف اسم بلادهم والرجوع بلقب الأمم الإفريقية للشباب، لإسعاد أسرهم وكافة الجماهير المصرية التي تساندهم.

وكان قد حقق المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، الفوز على نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.