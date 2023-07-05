ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى القاهرة

تقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهنئة إلى أوائل طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على مستوى محافظة القاهرة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كرم أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023.
وأعرب الوزير عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.
وننشر أسماء الطلاب الاوائل على مستوى محافظة القاهرة: